Календарь на 31 июля: праздники, фаза Луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Этот образ нашли в 1748 году в селе под Калугой. По преданию, одна служанка по имени Евдокия плюнула на икону, приняв ее за обычный портрет, и потеряла сознание. Когда пришла в себя, обнаружила, что ее хватил паралич. После молитвы перед образом она исцелилась. С тех пор икона прославилась чудесами: в 1771 году она помогла остановить чуму, а в 1892 году — холеру, поэтому в память об этом и установили праздник 31 июля.