Госдепу США пришлось «краснеть» за ошибку ИИ на карте Африки: что случилось

Уточняется, что карта содержала водяной знак, свидетельствующий о ее создании нейросетью. Разработчик ChatGPT, компания OpenAI, уже заявила, что изучает произошедшее. При этом на демонстрационном слайде были искажены очертания и расположение трех африканских стран: Кот-д’Ивуара, Мозамбика и Нигерии.