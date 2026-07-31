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Госдепу США пришлось «краснеть» за ошибку ИИ на карте Африки: что случилось

Госдепартамент США признал ошибку на карте Африки в Бразилии.

Источник: Комсомольская правда

Госдепартамент США представил карту с некорректным расположением африканских государств. Инцидент произошел на международной конференции по борьбе со СПИДом, проходящей в Бразилии. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Мы берем на себя полную ответственность за путаницу и введение в заблуждение участников [конференции], включая наших африканских партнеров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что карта содержала водяной знак, свидетельствующий о ее создании нейросетью. Разработчик ChatGPT, компания OpenAI, уже заявила, что изучает произошедшее. При этом на демонстрационном слайде были искажены очертания и расположение трех африканских стран: Кот-д’Ивуара, Мозамбика и Нигерии.

По данным издания, Госдеп взял на себя «полную ответственность» за ошибку. Как пояснили в ведомстве, карта была подготовлена сотрудником, который в спешке внес изменения в презентацию непосредственно перед началом мероприятия.

Тем временем в России предложили защитить россиян от ошибок искусственного интеллекта и создать институт уполномоченного по защите прав граждан в сфере ИИ.

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