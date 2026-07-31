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Теннисистка Калинская вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Вашингтоне

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла 37-ю ракетку мира Дженис Тьен во втором круге WTA-500 в Вашингтоне и вышла в четвертьфинал. В следующем раунде соперницей Калинской станет американка Джессика Пегула.

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла 37-ю ракетку мира Дженис Тьен во втором круге WTA-500 в Вашингтоне и вышла в четвертьфинал. В следующем раунде соперницей Калинской станет американка Джессика Пегула.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 7:6 (7). В решающем сете Калинская отыграла два матчбола: один при счете 4:5 на своей подаче, а второй — на тай-брейке.

Для Калинской этот выход в четвертьфинал стал 25-м в карьере. При этом последние шесть матчей на этой стадии она проиграла после того, как дошла до финала именно на турнире в Вашингтоне.