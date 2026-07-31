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Россиянам напомнили, какие ремонтные работы лучше не откладывать до осени

Строитель Скворцов: менять окна и утеплять балкон лучше в августе.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам порекомендовали не откладывать до осени некоторые виды строительных работ. В августе лучше всего взяться за замену окон, утепление балкона, фасадные работы, покраску, отделку стен и укладку полов. Об этом сообщил строитель Дмитрий Скворцов в интервью Regions.

По его словам, летняя погода позволяет материалам сохнуть быстрее, а проветривание не грозит простудой. Кроме того, это поможет избежать лишних трат, если грамотно спланировать работы и не затягивать с закупкой материалов.

«Август позволяет спокойно закончить все “грязные” процессы до начала отопительного сезона. После включения батарей штукатурка, шпаклевка и некоторые виды красок могут сохнуть неравномерно, а из-за перепадов температуры возрастает риск появления трещин», — пояснил эксперт.

Скворцов посоветовал не откладывать покупку основных материалов — осенью они дорожают из-за сезонного повышения спроса.

Как отмечает строитель, многие решают затеять ремонт одновременно с запуском отопления. В результате жильцы вынуждены дышать строительной пылью, а часть работ проводится в некомфортный условиях.

Специалист также советует заблаговременно проверить электропроводку и сантехнику. Если вскрывать стены после финишной отделки, это обойдется в разы дороже.

KP.RU ранее писал, можно ли вернуть деньги за лишнюю квадратуру в новостройке.