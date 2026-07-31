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Лесные пожары уничтожили целый город во Франции из-за халатности властей

Жители Ле-Порж обвинили спасателей в защите элитных домов вместо их жилья.

Источник: Комсомольская правда

Лесные пожары во Франции практически полностью разрушили прибрежную коммуну Ле-Порж, оставив без жилья тысячи людей. Об этом сообщает Le Monde.

В пожарах сгорели около 200 домов, а примерно 3500 жителей лишились жилья. Пострадавшие утверждают, что спасательные службы в первую очередь защищали расположенные рядом элитные дома, которые удалось сохранить.

Жители в социальных сетях требуют расследования ситуации. По их словам, во время распространения огня они не замечали достаточного количества пожарных расчетов и не получали своевременных предупреждений об опасности.

Ранее KP.RU сообщал, что пожары вспыхнули на фоне аномальной жары, установившей температурные рекорды в ряде стран Западной Европы. Из-за экстремальных погодных условий власти ограничили доступ зрителей на один из этапов велогонки «Тур де Франс».

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