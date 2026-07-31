Патриоты и предатели от юмора: Куда пропали звёзды нулевых Белоголовцев и Бочаров и о чём плачут беглые Шац и Лазарева

На 11 августа 2026 года назначено первое судебное заседание о разводе Белоголовцева с супругой Натальей. Вместе они прожили 35 лет и разъехались в прошлом году. Причины размолвки неизвестны, но год назад ходили слухи, что комик закрутил роман с помощницей Еленой, которая помогает ему восстановиться. Другие каналы намекают, что это жена бросила Сергея, а не он её. Предположительно, Наталья Белоголовцева живёт в Италии. Там же страдающий ДЦП младший сын пары Евгений — он недавно дебютировал на итальянской театральной сцене для актёров с особенностями. Старший сын Никита тоже далеко от отца. Осудив СВО, он уехал жить в Литву. В его соцсетях на видном месте Навальный***. У Белоголовцевых уже четверо внуков — с ними звёздный дед часто общается.