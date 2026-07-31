31 июля в календаре: международный день спасателя на воде и военно-морского врача ВМФ

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон, Степан.
Омельянов день.
Святой мученик Емилиан, память которого совершается в этот день, пострадал за веру во времена императора Юлиана Отступника (4 век). Император разослал по всем областям указ, согласно которому христиан следовало предавать смерти. В городе Доростоле на берегу Дуная, где жил Емилиан, указ зачитали на городской площади.
Возмущенный жестоким решением императора, Емилиан отправился на языческое капище, разбил изваяния идолов и опрокинул алтари. Когда горожане обнаружили, что капище разгромлено, они в ярости начали избивать крестьянина, случайно проходившего мимо. Емилиан крикнул, чтобы не трогали невиновного человека, и признался в своем поступке. Мужчину схватили и привели к судье Капитолину.
По приказу сановника Емилиана долго били, а затем осудили на сожжение. Однако мученик не погиб в костре, зато пламя опалило многих язычников, пришедших посмотреть на казнь. Когда огонь погас, святой Емилиан лег на угли и с молитвой отошел в мир иной.
На Руси в южных районах на Омельяна (Емилиана) заканчивалась жатва. После окончания страды серпы выкладывали на сжатой полосе кругом и приглашали священника, который служил молебен прямо в поле и освящал инструменты. После этого серпы уносили домой и бережно хранили до следующего года.
Лучшим отдыхом после страды была баня, где в этот день было принято париться вениками из ржаной соломы, а также из полевых трав и цветов. Говорили, что такой обряд смывает всю усталость, накопившуюся за время жатвы. В баню заходили с поклоном — чтобы не обидеть банного духа.
С Омельянова дня начиналась жаркая пора у хозяек — они заготавливали варенья и соленья на зиму. Значительную часть заготовок составляли дары леса. «Омельян пришел, грибов-ягод нашел, велит заготавливать», — приговаривали люди, возвращаясь из лесу с полными корзинами и туесами.
События.
1026 год — в Вышгороде освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба.
1605 год — в Москве венчан на царство «Димитрий Иванович», более известный как Лжедмитрий I.
1656 год — отправилась первая русская экспедиция к озеру Байкал.
1907 год — на Кубе запрещены дуэли.
1928 год — впервые на заставке киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» появился рычащий лев.
1944 год — территория РСФСР освобождена от немецко-фашистских захватчиков.
1946 год — Дания, Норвегия и Швеция основали авиакомпанию «SAS».
1954 год — руководством СССР принято решение о создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле.
1956 год — в Москве состоялось открытие спортивного комплекса «Лужники».
1965 год — в Великобритании запрещена реклама сигарет на телевидении.
1991 год — компания «МММ» провела первую масштабную пиар-акцию, сделав в этот день проезд в московском метро бесплатным.
1991 год — США и СССР подписали Договор СНВ-I, который впервые с проверкой сократил запасы обеих стран.
1992 год — Грузия вступила в ООН.
1994 год — Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом — 6,14 м.
2000 год — первое заседание российско-американской группы по борьбе с терроризмом.
2002 год — в России введена в обращение банкнота номиналом 5000 рублей образца 1997 года.
2006 год — Фидель Кастро временно передаёт власть своему брату Раулю.
2006 год — в России введена в обращение банкнота номиналом 5000 рублей образца 1997 года.
2008 год — НАСА объявило об открытии воды на Марсе.
2012 год — американский пловец Майкл Фелпс побил рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной по количеству медалей, завоёванных на Олимпийских играх.
2020 год — председатель КНР Си Цзиньпин официально заявил о начале эксплуатации глобальной навигационной спутниковой системы «Бэйдоу-3».
В этот день родились.
Габриэль Крамер (1704 — 1752 г.), швейцарский математик.
Прасковья Жемчугова (1768 — 1803 г.), русская актриса и певица.
Фридрих Велер (1800 — 1882 г.), немецкий химик.
Вера Марецкая (1906 — 1978 г.), советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.
Луи де Фюнес (1914 — 1983 г.), французский киноактер, один из величайших комиков 20-го столетия.
Олег Попов (1930 — 2016 г.), советский артист цирка, клоун, актер, Народный артист СССР.
Эдита Пьеха (1937 г.), советская и российская эстрадная певица и актриса, Народная артистка СССР.
Леонид Якубович (1945 г.), советский и российский телеведущий, актер, продюсер, сценарист, Народный артист РФ.
C.С. Catch (1964 г.), немецкая поп-певица.
Антонио Конте (1969 г.), итальянский футболист и футбольный тренер.
Сергей Кристовский (1971 г.), российский рок-музыкант, бас-гитарист группы «Uma2rman».
Евгений Малкин (1986 г.), российский хоккеист, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира.
Народные приметы.
Осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа. Если день жаркий — декабрь будет холодным. Листья березы к 31 июля желтеют, начиная с верхушки — осень будет ранней Еловые шишки находятся только на верхушках деревьев — примета того, что морозы будут нескоро, не раньше января. Мухи льнут и больно кусают — к ненастью. Какая погода в этот день, такой и будет вся осень. При приближении грозовых туч пчелы не прячутся в ульи, а продолжают работать — к хорошей погоде. Божья коровка, посаженная на палец, летит вверх — к вёдру. После дождя заблещет «сухая» молния — к улучшению погоды. На небе видны разорванные в лохмотья кучевые облака — жди шквалистого усиления ветра. Раки вылезают из воды и зарываются в песок — к грозе. Личинки хруща полностью белые — к холодной зиме, имеют голубоватый оттенок — к теплой. 31 июля нельзя входить в баню в одиночестве, мыться после заката (особенно в полночь) и купаться после третьей смены пара. Войти в баню с крестом на шее — прогневать банника. Он может рассердиться и задушить. Косить косой пшеничные колосья — грех.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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