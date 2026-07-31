31 июля в календаре: международный день спасателя на воде и военно-морского врача ВМФ

Осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа. Если день жаркий — декабрь будет холодным. Листья березы к 31 июля желтеют, начиная с верхушки — осень будет ранней Еловые шишки находятся только на верхушках деревьев — примета того, что морозы будут нескоро, не раньше января. Мухи льнут и больно кусают — к ненастью. Какая погода в этот день, такой и будет вся осень. При приближении грозовых туч пчелы не прячутся в ульи, а продолжают работать — к хорошей погоде. Божья коровка, посаженная на палец, летит вверх — к вёдру. После дождя заблещет «сухая» молния — к улучшению погоды. На небе видны разорванные в лохмотья кучевые облака — жди шквалистого усиления ветра. Раки вылезают из воды и зарываются в песок — к грозе. Личинки хруща полностью белые — к холодной зиме, имеют голубоватый оттенок — к теплой. 31 июля нельзя входить в баню в одиночестве, мыться после заката (особенно в полночь) и купаться после третьей смены пара. Войти в баню с крестом на шее — прогневать банника. Он может рассердиться и задушить. Косить косой пшеничные колосья — грех.