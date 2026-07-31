Сенатор Шейкин назвал закон об ИИ каркасом для работающих в этой сфере компаний

Вместе с тем в законе указано, что нарушением авторского права не считается использование объектов авторского права для извлечения, сравнения, классификации и выявления закономерностей при помощи ИИ. Также разработчики ИИ-моделей могут использовать объекты авторского права для обучения нейросетей, если они получили доступ к таким объектам правомерно, а сам объект доступен для анализа без технических ограничений.