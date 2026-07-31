Сенатор Шейкин назвал закон об ИИ каркасом для работающих в этой сфере компаний

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) является каркасом для компаний, занимающихся развитием новых технологий. Об этом в интервью ТАСС сообщил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, комментируя подписанный ранее президентом РФ Владимиром Путиным закон о поддержке развития ИИ.
«Технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются, и наша задача, как законодателей, — создать каркас, в котором будут двигаться в дальнейшем все компании, которые занимаются развитием технологий искусственного интеллекта. И впервые на федеральном уровне мы создаем базовую правовую рамку для больших фундаментальных моделей», — объяснил парламентарий.
Закон, как отметил Шейкин, закрепляет цели государства в сфере развития ИИ и полномочия органов власти, а также формирует основу мер поддержки компаний, которые занимаются развитием технологий ИИ. «При этом сделан акцент на развитии именно российских технологий, а также акцент идет на безопасность, защиту прав граждан и технологической независимости нашей страны», — подчеркнул он.
По словам сенатора, технологии ИИ «давно переросли» экспериментально-правовой режим. «Данный закон я считаю своевременным и очень важным, потому что он дает направление и понимание для многих компаний, которые занимаются развитием технологий искусственного интеллекта», — заключил Шейкин.
О базовом законе.
Ранее президент РФ Путин подписал базовый закон о поддержке развития технологий ИИ.
Документ разработан в целях создания правовых условий для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей ИИ в РФ, обеспечения государственной технологической независимости, безопасности личности, общества и государства при использовании больших фундаментальных моделей ИИ, а также повышения эффективности государственного управления и развития инновационной экономики.
Базовым законом закрепляются основные термины, в том числе понятия искусственного интеллекта и большой фундаментальной модели искусственного интеллекта. Также в документе прописаны основные принципы регулирования в сфере ИИ. Среди них — технологическая независимость, обеспечение прав и свобод человека, уважение свободы воли человека, учет и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также безопасность.
Кроме того, закрепляются полномочия президента РФ по утверждению Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Правительство же, согласно документу, сможет определять меры господдержки разработки, внедрения, использования и применения больших фундаментальных моделей ИИ. Кабмин также теперь может устанавливать случаи, в которых допускается применение только суверенных или национальных больших фундаментальных моделей ИИ.
Маркировка ИИ-контента и авторские права.
Закон предусматривает и другие нормы в сфере применения ИИ и создания контента с его помощью. Так, предлагается обязать владельцев интернет-сайтов, приложений и соцсетей, чья ежедневная аудитория составляет более 500 тыс. человек, предоставлять пользователям возможность маркировать контент, сгенерированный с помощью ИИ. Формат такой маркировки будет устанавливаться в рамках соглашения между разработчиками ИИ-сервисов и их пользователями.
Документ также затрагивает вопрос авторских прав на сгенерированный контент. Согласно закону, владельцам ИИ-сервисов нужно уведомлять пользователей о том, кому принадлежат авторские права на ИИ-контент, об условиях доступа к нему и о возможности его выгрузки.
Вместе с тем в законе указано, что нарушением авторского права не считается использование объектов авторского права для извлечения, сравнения, классификации и выявления закономерностей при помощи ИИ. Также разработчики ИИ-моделей могут использовать объекты авторского права для обучения нейросетей, если они получили доступ к таким объектам правомерно, а сам объект доступен для анализа без технических ограничений.
Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, для которых предусмотрен другой срок.