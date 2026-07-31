В России предложили ввести наказание за анонимный вывод из запоя на дому

Кто эти люди, которые приезжают по вызову? Какое у них образование? Есть ли у них лицензия? Чаще всего — это самозванцы, не имеющие медицинского образования. Под именем врача приходят не врачи, а в лучшем случае фельдшер или медсестра. Они не имеют ни лицензии, ни условий для работы, а их «лечение» часто приводит к алкогольному психозу, обострению сердечно-сосудистых заболеваний и даже летальному исходу.