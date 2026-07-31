Ремонт без заминок: россиянам могут сократить сроки отключения горячей воды

В России могут установить максимальный срок отключения горячего водоснабжения — 14 дней. Об этом говорится в ответе Роспотребнадзора на обращение депутата Госдумы Светланы Разворотневой.
Политик ранее предложила закрепить четкие сроки летних отключений горячей воды. По ее мнению, отсутствие ограничения снижает заинтересованность коммунальных служб в ускорении ремонтных работ.
Роспотребнадзор подготовил новую редакцию санитарных правил. Согласно документу, при ежегодных профилактических ремонтах срок отключения горячей воды не должен превышать период вывода в ремонт объектов теплоснабжения и систем горячего водоснабжения.
По данным ведомства, при внеплановых ремонтах, работах на внутридомовых сетях или проведении профилактических испытаний предельный срок отключения составит 14 суток.
Ранее KP.RU сообщал, что качество воды в скважине нужно проверять ежегодно. Профессор Мурад Шахмарданов отметил, что вода может стать опасной после паводка. Проверку нужно делать в лаборатории, где выявляются опасные болезнетворные бактерии.