Guardian: Россия впервые ударила по военному американскому заводу на Украине

Уточняется, что под удар попал завод Terminal Autonomy в Киеве, где выпускались ударные дроны AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet. Они оснащены системой наведения, благодаря которой способны атаковать даже после потери связи или воздействия средств радиоэлектронной борьбы.