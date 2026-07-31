Guardian: Россия впервые ударила по военному американскому заводу на Украине

ВС РФ впервые атаковали предприятие оборонной компании Соединенных Штатов на Украине. Об этом в четверг, 30 июля, сообщило издание The Guardian.
Уточняется, что под удар попал завод Terminal Autonomy в Киеве, где выпускались ударные дроны AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet. Они оснащены системой наведения, благодаря которой способны атаковать даже после потери связи или воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Бывший высокопоставленный сотрудник разведки США Энтони Винчи высказался, что для России нет разницы, кому принадлежит завод, если он производит оружие, которое бьет вглубь РФ.
— Если бы ракеты Patriot или любая другая американская система производилась на Украине, российская сторона бы нанесла удар по этому объекту, — цитирует его газета.
В Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ в ночь на 30 июля нанесли массированный удар по целям на Украине. В операции использовались высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные БПЛА.