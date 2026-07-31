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В Госдуме предложили запустить всероссийскую акцию «Семейная пятница»

Депутат Новичков предложил запустить всероссийскую акцию «Семейная пятница».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия») предложил запустить всероссийскую акцию «Семейная пятница», в рамках которой рестораны, кафе, театры и кинотеатры в последнюю пятницу каждого месяца будут предоставлять скидки семейным парам.

«Предлагаю запустить всероссийскую акцию “Семейная пятница”. В ее рамках в последнюю пятницу каждого месяца рестораны, кафе, театры и кинотеатры могли бы предоставлять специальные скидки семейным парам — к примеру, на столик для двоих или на особые парные билеты», — сказал Новичков РИА Новости.

По его словам, регулярная акция создаст удобную для всех традицию, и хотя бы один вечер в месяц супруги смогут заранее посвятить друг другу.

«Для бизнеса участие в акции будет добровольным. Государство и региональные власти со своей стороны могут помочь созданием единого перечня участников и информационной поддержкой на своих ресурсах», — добавил депутат.

Новичков отметил, что в выигрыше окажутся все: бизнес получит увеличение числа посетителей, а российские семьи — хороший повод выбраться из повседневного быта.

«Крепкая семья держится не только общим бюджетом и распределенными бытовыми обязанностями. Иногда людям необходимо просто провести время вместе вне квартиры — сходить в кино, выбраться на спектакль или поужинать в красивом ресторане», — считает он.

Парламентарий признал, что из-за рабочей загруженности такие события обычно случаются редко, и сам знает это по себе.

«Я убежден, что просемейная государственная политика должна помогать людям не только вести общее хозяйство, но и оставаться близкими друг другу», — подытожил Новичков.

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