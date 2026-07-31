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Все пять медийных клубов преодолели первый раунд Кубка России

Медийный клуб ФК «10» обыграл «Космос» из Долгопрудного со счётом 3:2 в матче первого раунда «Пути регионов» FONBET Кубка России. Дубль в составе победителей оформил один из лучших игроков Медийной футбольной лиги Сергей Кутузов.

Таким образом все медийные клубы, стартовавшие в нынешнем розыгрыше турнира, прошли во второй раунд:

«Фанком Броук Бойз» победил клуб «БоМик» со счётом 2:1; 2DROTS обыграл «Орёл» со счетом 2:0; «СКА-Ростов» оказался сильнее пензенского «Зенита» в серии пенальти (2:2 в основное время, 6:5 — в серии пенальти); «Красное Знамя — СиндЕкат» одолел «Московскую заставу Кристалл» со счётом 3:2.

Действующим обладателем Кубка России остаётся московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые в серии пенальти обыграли «Краснодар» после ничьей 1:1 в основное время.

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