Все пять медийных клубов преодолели первый раунд Кубка России

«Фанком Броук Бойз» победил клуб «БоМик» со счётом 2:1; 2DROTS обыграл «Орёл» со счетом 2:0; «СКА-Ростов» оказался сильнее пензенского «Зенита» в серии пенальти (2:2 в основное время, 6:5 — в серии пенальти); «Красное Знамя — СиндЕкат» одолел «Московскую заставу Кристалл» со счётом 3:2.