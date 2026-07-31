Россиян ждут изменения в правилах ж/д перевозок: детали

Кроме того, пассажиры с инвалидностью, которые не пользуются колясками, смогут приобретать билеты на специализированные места не ранее чем за 10 суток до отправления. Помимо этого, теперь сопровождающий не может ехать на специализированном месте, если сам маломобильный пассажир не включен в поездку.