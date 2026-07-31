Россиян ждут изменения в правилах ж/д перевозок: детали

С 1 сентября в России обновят правила железнодорожных перевозок. Изменения затронут в том числе порядок приобретения билетов для маломобильных граждан. Соответствующий приказ Минтранса есть в распоряжении РИА Новости.
«Внести изменения в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом министерства транспорта Российской Федерации от 5 сентября 2022 года… Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года», — следует текст документа.
Теперь при покупке билета на поезд дальнего следования будет необходимо указать телефон или электронную почту. Перевозчик, в свою очередь, должен информировать пассажира об отмене рейса, изменении маршрута или замене состава.
Кроме того, пассажиры с инвалидностью, которые не пользуются колясками, смогут приобретать билеты на специализированные места не ранее чем за 10 суток до отправления. Помимо этого, теперь сопровождающий не может ехать на специализированном месте, если сам маломобильный пассажир не включен в поездку.
Теперь возврат билетов на пригородные поезда с фиксированными местами можно будет оформлять не только в кассе — такое требование исключается из правил.
Накануне в России начал действовать ГОСТ на опознавательные знаки для такси.