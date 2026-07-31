Маринады без уксуса, но с кофе, кока-колой и фруктами: они спасут ваш шашлык

Да, вы не ослышались. Шашлык в кока-коле — это не шутка, а вполне рабочий способ получить мясо с карамельной мягкостью и глубиной вкуса. Маринад из кока-колы работает за счёт фосфорной кислоты, которая разрушает соединительные белковые волокна, делая мясо нежным. А углекислый газ помогает маринаду быстрее проникнуть в волокна. Сахар в составе напитка при жарке карамелизируется, образуя ту самую аппетитную корочку.