Один из самых мощных супервулканов Земли начал накапливать магму

Группа японских геологов из Университета Кобе обнаружила признаки повторного заполнения крупного магматического резервуара под подводной кальдерой Кикай, расположенной к югу от Японии, информирует Communications Earth.
В материале сказано, что эта кальдера около 7300 лет назад стала источником самого масштабного извержения за десять тысяч лет.
«Согласно исследованию, извержение достигло максимального значения по индексу вулканической эксплозивности (VEI 7) и сопровождалось выбросом до 183 кубических километров вулканических пород. Оно признано крупнейшей вулканической катастрофой голоцена», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что с начала XX века учёные отмечали аномальные проявления активности в районе Кикай, но лишь современные методы геофизики позволили подтвердить, что «под кальдерой вновь скапливается магма».
Специалисты уточнили, что была проведена сейсморазведка «методом преломленных волн», были выявлены области пониженной скорости прохождения сейсмических волн. Речь идёт о признаке существования объёмного магматического резервуара на глубине от 2,5 до шести километров под вулканом.
По словам учёных, обнаружение свежей магмы не указывает на скорое извержение. Они отметили, что «накопление энергии происходит на протяжении тысячелетий».
Напомним, на Гавайских островах началось извержение вулкана Килауэа. По данным Гавайской вулканической обсерватории Геологической службы Соединённых Штатов, фонтаны лавы достигают высоты 30 метров.