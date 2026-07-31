Умер актёр из «Лабиринта Фавна» и сериала «Чума» Маноло Соло

Большую известность Соло принесла работа в фэнтезийной драме Гильермо дель Торо «Лабиринт Фавна», которая вышла в 2006 году и стала одним из самых заметных фильмов своего времени. Также актёр снялся в картинах «Бьютифул» Алехандро Гонсалеса Иньярриту и сериале «Чума». За карьеру Маноло Соло сыграл десятки ролей в кино и на телевидении. В 2017 году он получил премию «Гойя» как лучший актёр второго плана за работу в фильме «Терпеливый». Последней крупной работой артиста стала драма «Здесь» 2026 года совместного производства Франции и Португалии, где он исполнил главную роль.