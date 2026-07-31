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В Хабаровске 31 июля будет сухо и тепло, в южных районах возможен кратковременный дождь

Температура воздуха в Хабаровске днём достигнет +28 градусов.

Источник: Комсомольская правда

По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 июля на территории Хабаровского края опасных метеоявлений не прогнозируется. В большинстве районов осадков не ожидается, лишь местами пройдёт кратковременный дождь. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Хабаровске завтра будет без существенных осадков. Ночью температура воздуха опустится до +15…+17 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +26…+28 градусов. Ветер северо-восточный, 4−10 метров в секунду.

В южных районах края днём местами возможен кратковременный дождь. Ночная температура составит от +12 до +17 градусов. Днём воздух прогреется до +24…+29 градусов. Ветер восточный, 1−11 метров в секунду.

В центральных районах региона существенных осадков не ожидается. Исключение — Верхнебуреинский район, где возможен кратковременный дождь. Ночью температура ожидается от +9 до +20 градусов. Днём воздух прогреется до +21…+30 градусов. Ветер восточных направлений, 1−11 метров в секунду.

В северных районах края также будет без существенных осадков. В районе имени Полины Осипенко и Тугуро-Чумиканском районе местами возможен кратковременный дождь. Ночная температура составит от +9 до +17 градусов. Днём воздух прогреется от +18 до +30 градусов. Ветер различных направлений, 1−11 метров в секунду.

Специалисты Дальневосточного УГМС отмечают, что погода будет комфортной для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Однако в районах, где ожидаются дожди, водителям советуют быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию. Пешеходам рекомендуется иметь при себе зонты.

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Почта: red.habkp@phkp.ru