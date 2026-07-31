Трамп заявил о достижении соглашения по полному разоружению ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения, предусматривающего полное разоружение палестинского движения ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа.
«Сегодня Совет мира достиг договоренности исторического масштаба о полном разоружении ХАМАС и всех других вооруженных группировок в секторе Газа», — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.
Трамп отметил, что договоренности стали частью более широкого процесса по урегулированию конфликта в регионе. Подробности достигнутого соглашения, а также сроки его реализации глава Белого дома не уточнил.
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