Стало известно, сколько еще человек получат российскую вакцину от меланомы

В России до конца года 20 человек получат отечественную вакцину от рака кожи. Об этом рассказал академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Всего до конца года получение персонализированной онковакцины планируется для 20 больных», — уточнил специалист в беседе с РИА Новости.
Напомним, в апреле впервые в клинической практике применили мРНК-вакцину «Неоонковак» для пациента с меланомой кожи — им стал 60-летний курянин. Препарат — результат совместной работы НМИЦ радиологии и НИЦЭМ имени Гамалеи.
Гинцбург накануне отметил, что первый пациент с отечественной вакциной от меланомы чувствует себя хорошо, а препарат показал выраженный иммунный ответ.
Кроме этого, в НМИЦ онкологии имени Блохина стартовал набор добровольцев для терапии новой персонализированной мРНК-вакциной «Неовак-РОНЦ».