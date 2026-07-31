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Стало известно, сколько еще человек получат российскую вакцину от меланомы

Гинцбург: российскую вакцину от рака кожи получат 20 пациентов до конца года.

Источник: Комсомольская правда

В России до конца года 20 человек получат отечественную вакцину от рака кожи. Об этом рассказал академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Всего до конца года получение персонализированной онковакцины планируется для 20 больных», — уточнил специалист в беседе с РИА Новости.

Напомним, в апреле впервые в клинической практике применили мРНК-вакцину «Неоонковак» для пациента с меланомой кожи — им стал 60-летний курянин. Препарат — результат совместной работы НМИЦ радиологии и НИЦЭМ имени Гамалеи.

Гинцбург накануне отметил, что первый пациент с отечественной вакциной от меланомы чувствует себя хорошо, а препарат показал выраженный иммунный ответ.

Кроме этого, в НМИЦ онкологии имени Блохина стартовал набор добровольцев для терапии новой персонализированной мРНК-вакциной «Неовак-РОНЦ».