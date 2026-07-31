ЛДПР предложила ввести общественные слушания по крупным дорожным проектам

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести обязательные общественные слушания и независимую экспертизу крупных проектов развития дорожно-транспортной инфраструктуры в городах-миллионниках и городах с населением более 500 тыс. человек. Соответствующее обращение направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину, документ есть в распоряжении ТАСС.
«Фракция Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России в Государственной думе предлагает установить требования о проведении обязательных публичных слушаний и независимой экспертизы для крупных проектов развития дорожно-транспортной инфраструктуры в городах-миллионниках и городах с населением свыше 500 тыс. человек», — говорится в обращении.
Как отметил в беседе с ТАСС Слуцкий, действующие процедуры общественных обсуждений проводятся, как правило, на этапе утверждения документации по планировке территории и не в полной мере охватывают концептуальные решения по развитию дорожной сети, включая строительство новых развязок, мостов, эстакад и реконструкцию магистралей.
«ЛДПР предлагает изменить подход и проводить публичные слушания на раннем этапе, чтобы люди могли влиять на концепцию проекта, и ввести обязательную независимую экспертизу для крупных дорожных проектов. Так удастся заранее выявлять ошибки, учитывать интересы жителей и тратить бюджетные средства с пользой», — подчеркнул лидер партии.