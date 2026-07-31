В МИД допустили встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа: где она может пройти

«Пока разговор о конкретных встречах вести преждевременно. Однако, на мой взгляд, такой тройственный контакт был бы весьма полезным. В практическом плане он вполне реализуем, так как три лидера ведущих держав ожидаются на указанной площадке», — сказал Бердыев для «Известий».