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В МИД допустили встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа: где она может пройти

Путин, Си Цзиньпин и Трамп могут встретиться на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Источник: Комсомольская правда

Проведение трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне возможно. Встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа была бы полезной. Об этом завил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

«Пока разговор о конкретных встречах вести преждевременно. Однако, на мой взгляд, такой тройственный контакт был бы весьма полезным. В практическом плане он вполне реализуем, так как три лидера ведущих держав ожидаются на указанной площадке», — сказал Бердыев для «Известий».

14 июня состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, беседа продлилась 55 минут. В ходе разговора американский лидер заявил о необходимости прекратить боевые действия. В свою очередь президент РФ добавил, что попытки Киева нанести «ущерб» экономике не меняют критической ситуации для Киева на передовой.

Накануне стало известно, что с визитом в Москву скоро могут приехать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

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