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Жена Александра Петрова Виктория показала сына на отдыхе в Турции

Жена актера Александра Петрова Виктория разместила на своей странице в социальной сети снимки с их сыном Федором во время отдыха в Турции.

Жена актера Александра Петрова Виктория разместила на своей странице в социальной сети снимки с их сыном Федором во время отдыха в Турции.

Она сообщила, что в первый же день семейного отдыха погода на побережье оказалась прохладной. Позже супруга артиста опубликовала фото, на котором мальчик сидит у края бассейна.

— Какое счастье наблюдать за тем, как он счастлив, — подписала фотографию она.

Федор родился в апреле прошлого года. Александр Петров и Виктория поженились в сентябре 2023 года через несколько недель после знакомства.

На днях модель Анастасия Решетова опубликовала в личном блоге фото, на котором позирует вместе с шестилетним сыном Ратмиром от рэпера Тимати на террасе уличного кафе. На снимке бывшая возлюбленная артиста предстала с распущенными волосами в топе на бретелях, а Ратмир — в светлой рубашке с коротким рукавом. Мальчик нежно обнимает маму, а она светится от счастья.

До этого блогер призналась, что хочет родить еще одного ребенка до того, как ей исполнится 35 лет. В идеальном варианте, модель намерена успеть родить двух детей до этого возраста.