Жена Александра Петрова Виктория показала сына на отдыхе в Турции

На днях модель Анастасия Решетова опубликовала в личном блоге фото, на котором позирует вместе с шестилетним сыном Ратмиром от рэпера Тимати на террасе уличного кафе. На снимке бывшая возлюбленная артиста предстала с распущенными волосами в топе на бретелях, а Ратмир — в светлой рубашке с коротким рукавом. Мальчик нежно обнимает маму, а она светится от счастья.