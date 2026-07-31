В семи районах Хабаровского края установился четвёртый класс пожарной опасности

В Хабаровском крае ухудшилась пожарная обстановка в лесах. По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, из-за высоких температур и засушливой погоды четвёртый класс пожарной опасности установился ещё в нескольких районах. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Ранее четвёртый класс действовал в Аяно-Майском, Ульчском и районе имени Полины Осипенко. Теперь к ним присоединились Ванинский, Солнечный, Комсомольский и Николаевский районы. В связи с этим возрастает риск возникновения ландшафтных и природных пожаров, а также распространения огня на значительные площади. В остальных районах региона сохраняются второй и третий классы опасности.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям и гостям региона о важности соблюдения требований пожарной безопасности. В условиях особого противопожарного режима запрещено разведение открытого огня и костров. Необходимо воздержаться от любых огневых работ, сжигания мусора и сухой растительности. Опасно использовать и оставлять легковоспламеняющиеся вещества и стекло на открытой местности.
Дачникам, владельцам частных домов и земельных участков спасатели рекомендуют привести свои территории в пожаробезопасное состояние: убрать весь горючий мусор и сухую растительность. Особое внимание следует уделить местам, где огонь может перекинуться с поля или леса на постройки.
В МЧС подчеркнули: безопасность — это ответственность каждого. В случае обнаружения пожара необходимо звонить на номера 101 или 112.
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