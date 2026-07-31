В семи районах Хабаровского края установился четвёртый класс пожарной опасности

Ранее четвёртый класс действовал в Аяно-Майском, Ульчском и районе имени Полины Осипенко. Теперь к ним присоединились Ванинский, Солнечный, Комсомольский и Николаевский районы. В связи с этим возрастает риск возникновения ландшафтных и природных пожаров, а также распространения огня на значительные площади. В остальных районах региона сохраняются второй и третий классы опасности.