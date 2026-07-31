Бортко отреагировал на заочное обвинение СБУ против него: «Волнует как прошлогодний снег»

По информации СБУ, Бортко в своих выступлениях неоднократно «ставил под сомнение украинскую государственность». Российскому режиссеру также инкриминируют две статьи УК Украины. Досудебное следствие ведется под процессуальным надзором офиса генпрокурора страны.