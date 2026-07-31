Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бортко отреагировал на заочное обвинение СБУ против него: «Волнует как прошлогодний снег»

Режиссёр Бортко назвал заочное обвинение СБУ прошлогодним снегом.

Источник: Комсомольская правда

Режиссер Владимир Бортко назвал заочные обвинения со стороны СБУ в оправдании действий России абсолютно незначительными для себя, сравнив их с прошлогодним снегом.

«Меня это волнует как прошлогодний снег», — сказал он для ТАСС.

По информации СБУ, Бортко в своих выступлениях неоднократно «ставил под сомнение украинскую государственность». Российскому режиссеру также инкриминируют две статьи УК Украины. Досудебное следствие ведется под процессуальным надзором офиса генпрокурора страны.

СБУ ранее объявила в розыск ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова. Кроме этого, база данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» пополнилась именами представителей российских медиахолдингов. В список были внесены около 20 россиян.