Трамп сообщил о достижении договоренности о полном разоружении ХАМАС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности, которая предусматривает полное разоружение формирований радикального палестинского движения ХАМАС.
— «Совет мира» достиг договоренности исторического масштаба о полном разоружении ХАМАС и всех других вооруженных группировок в секторе Газа. Это огромный шаг к обеспечению прочного мира и безопасности, — написал он в четверг, 30 июля, в социальной сети Truth Social.
27 июля палестинское движение ХАМАС заявило о готовности выполнить два пункта мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа, предложенного «Советом мира». По данным телеканала Al Arabiya, руководство ХАМАС в Газе уведомило зарубежное руководство движения, что готово реализовать пункты 5 и 8, касающиеся разоружения.
24 июня журналисты издания The Independent сообщили, что Дональд Трамп пригрозил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху разрывом отношений в случае отказа поддержать предложенный мирный план по сектору Газа.
По данным портала, разговор между лидерами состоялся в сентябре прошлого года.