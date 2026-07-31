«Этому нельзя верить»: в Финляндии заявили о вовлеченности страны в атаки на Россию

Воздушное пространство Финляндии используется Западом для атак на Россию, а заявлениям финских властей о запрете на подобные действия не стоит доверять. Об этом сообщил экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен.
«Этому нельзя верить [заявлениям финских властей]. Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России», — сказал политик для РИА Новости.
Ранее финские военные ввели ограничения на воздушное и морское пространство в районе городов Котка и Хамина. Причиной предосторожности стали атаки украинских беспилотников на территорию России.
Мминистр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о перекрытии Финского залива из-за необходимости уничтожения дронов ВСУ в ходе массированных атак на Санкт-Петербург. Он пояснил, что узость залива требует быстрых решений для безопасности ликвидации дронов.