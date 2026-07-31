В США начался крупный пожар: огонь у «Зоны 51» не удается взять под контроль

В американском штате Невада начался крупный природный пожар неподалеку от засекреченной «Зоны 51». Об этом сообщило Бюро по управлению государственными и общественными землями США.
Возгорание площадью около 5,2 тысячи гектаров возникло на территории военного учебно-испытательного полигона. Пожар получил название Quali Springs. Спасательным службам пока не удается взять его под контроль из-за высокой температуры и сильных порывов ветра.
Огонь распространяется в северном направлении, а сложный рельеф местности с перепадами высот затрудняет проведение работ по его тушению. По данным ведомства, жаркая и сухая погода в районе возгорания сохранится как минимум до конца недели.
Ранее KP.RU сообщал, что лесные пожары во Франции практически полностью разрушили прибрежную коммуну Ле-Порж. Сгорели около 200 домов, а примерно 3500 жителей лишились жилья. Пострадавшие обвинили спасательные службы в халатности.