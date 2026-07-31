Сергей Кравчук: В ближайшее время дорожники приступят к работам на улице Космической

«По улице Космической ежедневно передвигаются тысячи жителей Первого микрорайона, и оставлять дорожное полотно в таком состоянии недопустимо. С момента заключения контракта подрядчик заходит на объект, однако граждане не должны испытывать неудобств в ожидании капитального ремонта. Поручаю незамедлительно ликвидировать глубокие ямы с помощью временных материалов, а до десятого августа привести наиболее критичные участки в проезжее состояние. Что касается капитального ремонта проезжей части по улицам Калараша, Космической и проезда от улицы Калараша до здания спортивной школы “Феникс” по улице Королева, 4Б, то срок сдачи — первого октября нас не устраивает. Ведь здесь расположены спортивные объекты, которые посещает большое количество детей и взрослых. В том числе спортшколы “Феникс” и “Дельфин”. Учитывая мощности подрядной организации и отсутствие сторонних помех, подрядчик вполне может ускорить темпы и сдать объект быстрее», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.