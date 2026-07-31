Трамп может пойти на мирные переговоры с Ираном: вот при каком условии

Американский лидер выразил готовность дать шанс мирным переговорам с Ираном. Для этого Тегеран должен пойти на прекращение огня. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источник в Вашингтоне.
«Это основа любых переговоров — они начинаются с прекращения огня, и первым пойти на него должен Иран», — передает издание.
Как пишет New York Post, стороны сейчас ведут переговоры. Страны проводят технические консультации и взаимодействуют при участии посредников.
31 июля Дональд Трамп объявил о достижении договоренности, которая предполагает полное разоружение ХАМАС и других вооруженных формирований в секторе Газа. Однако президент США не раскрыл подробности сделки и сроки ее реализации.
Тем временем КСИР заявил, что Иран нанес удары по объектам американской военной базы Шейх-Иса в Бахрейне.