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Трамп может пойти на мирные переговоры с Ираном: вот при каком условии

NYP: Трамп согласится на мирные переговоры с Ираном при условии прекращения огня.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер выразил готовность дать шанс мирным переговорам с Ираном. Для этого Тегеран должен пойти на прекращение огня. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источник в Вашингтоне.

«Это основа любых переговоров — они начинаются с прекращения огня, и первым пойти на него должен Иран», — передает издание.

Как пишет New York Post, стороны сейчас ведут переговоры. Страны проводят технические консультации и взаимодействуют при участии посредников.

31 июля Дональд Трамп объявил о достижении договоренности, которая предполагает полное разоружение ХАМАС и других вооруженных формирований в секторе Газа. Однако президент США не раскрыл подробности сделки и сроки ее реализации.

Тем временем КСИР заявил, что Иран нанес удары по объектам американской военной базы Шейх-Иса в Бахрейне.

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