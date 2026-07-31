Названы профессии, которые будут пользоваться спросом ближайшие семь лет

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Инженеры, педагоги, врачи и квалифицированные рабочие будут пользоваться устойчивым спросом в горизонте ближайших семи лет, рассказал РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Есть базовые профессии, спрос по которым в горизонте семи лет мы видим в каждом регионе страны: инженеры, врачи, педагоги, квалифицированные рабочие», — сказал глава Минтруда.
Он уточнил, что речь идет о так называемых массовых профессиях — широко распространенных специальностях, спрос на которые остается высоким и устойчивым.
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