Демешин: обновленная набережная стала визитной карточкой Комсомольска

В Комсомольске-на-Амуре завершили строительство причальной стенки на набережной и обустройство прилегающей территории. Теперь вдоль Амура появился непрерывный маршрут протяженностью около 3 км — по нему уже гуляют, бегают и катаются на велосипедах жители и гости города. Причальная стенка проходит испытание поднявшейся водой Амура и выдерживает нагрузку достойно. У нового причала смогут швартоваться «Метеоры», суда типа «ОМ» и теплоход «70 лет Победы». Для них оборудовали три причальные ниши, подвели электросети, смонтировали систему водоотведения, установили поручни и новое освещение. Подрядчик — компания «Форпост» из Николаевска — выполнил обязательства в срок. Основную часть набережной в августе прошлого года по видеосвязи открыл президент Владимир Путин. Впереди последний этап — реконструкция здания речного вокзала.