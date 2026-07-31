В Госдуме призвали запретить овербукинг

Депутат напомнил, что если пассажиру отказали в посадке из-за отсутствия мест на борту, ему необходимо получить подтверждение отказа в письменной форме и зафиксировать все расходы, которые он понес из-за ожидания следующего рейса. «Если из-за действий авиакомпании вы прибыли в пункт назначения позже установленного времени, можно потребовать штраф по статье 120 Воздушного кодекса РФ — 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% провозной платы», — сказал парламентарий.