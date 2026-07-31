Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме призвали запретить овербукинг

Депутат ГД Валерий Селезнев убежден, что у пассажиров должны быть гарантии перевозки выбранным рейсом.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Практику овербукинга — продажи на авиарейсы большего числа билетов, чем мест на борту — в России необходимо прекратить, пассажир должен иметь гарантию перевозки выбранным рейсом. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР).

«Если человек купил билет, вовремя прошел регистрацию и выполнил установленные правила, он вправе рассчитывать на перевозку тем рейсом, который указан в билете. Коммерческие риски авиакомпании нельзя перекладывать на пассажира, — сказал депутат. — ЛДПР считает, что эту практику необходимо прямо запретить, а ответственность перевозчиков — четко закрепить в законе».

Парламентарий пояснил, что в законе нет специальной фиксированной компенсации именно за отказ в посадке из-за овербукинга, из-за чего пассажиры вынуждены защищать свои права с помощью общих норм Воздушного и Гражданского кодексов, доказывать расходы и добиваться выплат через претензии и суд.

По его словам, на практике столкнуться с овербукингом чаще рискуют те, кто регистрируется последними или еще не получил закрепленное место, однако авиакомпания может применять собственные внутренние критерии. «Поэтому ранняя онлайн-регистрация снижает риск, но не гарантирует посадку. Если пассажир вовремя зарегистрировался и выполнил правила перевозки, отказ из-за нехватки мест является нарушением обязательств авиакомпании», — отметил Селезнев.

Депутат напомнил, что если пассажиру отказали в посадке из-за отсутствия мест на борту, ему необходимо получить подтверждение отказа в письменной форме и зафиксировать все расходы, которые он понес из-за ожидания следующего рейса. «Если из-за действий авиакомпании вы прибыли в пункт назначения позже установленного времени, можно потребовать штраф по статье 120 Воздушного кодекса РФ — 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% провозной платы», — сказал парламентарий.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше