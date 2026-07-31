В Госдуме призвали запретить овербукинг

«Если человек купил билет, вовремя прошел регистрацию и выполнил установленные правила, он вправе рассчитывать на перевозку тем рейсом, который указан в билете. Коммерческие риски авиакомпании нельзя перекладывать на пассажира, — сказал депутат. — ЛДПР считает, что эту практику необходимо прямо запретить, а ответственность перевозчиков — четко закрепить в законе».
Парламентарий пояснил, что в законе нет специальной фиксированной компенсации именно за отказ в посадке из-за овербукинга, из-за чего пассажиры вынуждены защищать свои права с помощью общих норм Воздушного и Гражданского кодексов, доказывать расходы и добиваться выплат через претензии и суд.
По его словам, на практике столкнуться с овербукингом чаще рискуют те, кто регистрируется последними или еще не получил закрепленное место, однако авиакомпания может применять собственные внутренние критерии. «Поэтому ранняя онлайн-регистрация снижает риск, но не гарантирует посадку. Если пассажир вовремя зарегистрировался и выполнил правила перевозки, отказ из-за нехватки мест является нарушением обязательств авиакомпании», — отметил Селезнев.
Депутат напомнил, что если пассажиру отказали в посадке из-за отсутствия мест на борту, ему необходимо получить подтверждение отказа в письменной форме и зафиксировать все расходы, которые он понес из-за ожидания следующего рейса. «Если из-за действий авиакомпании вы прибыли в пункт назначения позже установленного времени, можно потребовать штраф по статье 120 Воздушного кодекса РФ — 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% провозной платы», — сказал парламентарий.