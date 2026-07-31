Не менее 18 мигрантов погибли при попытке попасть в Сеуту вплавь

Не менее 18 мигрантов погибли при попытке вплавь попасть в испанский автономный город Сеута на севере Африки. Об этом сообщает El Pais.
За последнюю неделю более 1,5 тысячи человек смогли добраться до Сеуты из Марокко морским путем, часть мигрантов пересекла границу пешком. Точное количество прибывших пока не установлено.
По данным издания, на фоне увеличения числа мигрантов власти Испании приняли решение привлечь военнослужащих для оказания помощи в обеспечении безопасности в городе.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что европейцы уже понимают возможные последствия миграционного кризиса. Однако чиновники ЕС либо неспособны к быстрому реагированию, либо хотят саморазрушения.