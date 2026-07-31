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Не менее 18 мигрантов погибли при попытке попасть в Сеуту вплавь

Власти Испании привлекли военных на фоне миграционного кризиса в Сеуте.

Источник: Комсомольская правда

Не менее 18 мигрантов погибли при попытке вплавь попасть в испанский автономный город Сеута на севере Африки. Об этом сообщает El Pais.

За последнюю неделю более 1,5 тысячи человек смогли добраться до Сеуты из Марокко морским путем, часть мигрантов пересекла границу пешком. Точное количество прибывших пока не установлено.

По данным издания, на фоне увеличения числа мигрантов власти Испании приняли решение привлечь военнослужащих для оказания помощи в обеспечении безопасности в городе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что государства ЕС становятся странами третьего мира, принимая у себя преступников. По его словам, европейцы рискуют «опуститься» до их уровня.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что европейцы уже понимают возможные последствия миграционного кризиса. Однако чиновники ЕС либо неспособны к быстрому реагированию, либо хотят саморазрушения.

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