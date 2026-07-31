Забытая в банкомате карта может стать приманкой для аферистов: подробности

Мошенники все чаще применяют схему с якобы забытыми банковскими картами для обмана россиян. Об этом директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин рассказал агентству «Прайм».
Как предупреждает специалист, мошенники действуют по трем основным схемам. Сначала нашедшего просят «проверить баланс» — так снимают данные. Затем может поступить звонок от фальшивого оператора для получения кода или перехода на фишинговый сайт. Или же «хозяин» карты попросит зайти в приложение банка или перевести деньги как «залог» для доказательства честности.
По словам Кутьина, вся схема держится на психологическом давлении, мнимом авторитете и искусственно создаваемой спешке. При этом в зоне риска находятся добрые люди.
Эксперт посоветовал сохранять хладнокровие, не брать чужую карту в руки и сразу уведомить охрану или работников заведения.
Тем временем мошенники придумали новую схему обмана таксистов.