Забытая в банкомате карта может стать приманкой для аферистов: подробности

Как предупреждает специалист, мошенники действуют по трем основным схемам. Сначала нашедшего просят «проверить баланс» — так снимают данные. Затем может поступить звонок от фальшивого оператора для получения кода или перехода на фишинговый сайт. Или же «хозяин» карты попросит зайти в приложение банка или перевести деньги как «залог» для доказательства честности.