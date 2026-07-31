Наталья Бестемьянова назвала Аделию Петросян лучшей фигуристкой России

Неделю назад тренер Этери Тутберидзе дала интервью после новости об уходе Аделии Петросян из ее штаба. В нем она высказалась о возвращении Александры Трусовой в большой спорт. По ее словам, фигуристка вернулась, чтобы реализовать себя до конца. Мастер спорта решила поддержать ее: она отметила, что восхищается силой воли своей подопечной, так как та тренировалась почти до самых родов, а после них быстро вернулась в форму.