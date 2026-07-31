Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наталья Бестемьянова назвала Аделию Петросян лучшей фигуристкой России

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась, что Аделия Петросян должна быть первым номером в российской сборной в женском одиночном фигурном катании для участия в международных соревнованиях в предстоящем сезоне.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась, что Аделия Петросян должна быть первым номером в российской сборной в женском одиночном фигурном катании для участия в международных соревнованиях в предстоящем сезоне.

— Аделия Петросян остается лучшей фигуристкой страны. Пока кто-то другой не выиграет у нее на чемпионате России, я не могу ее так не называть. Она должна быть первым номером нашей сборной. Мы не видели на соревнованиях тех же Александру Трусову или Камиллу Валиеву, так что разговоры о них — пока только слухи, — цитирует ее издание Sport24.

Бестемьянова слышала о том, что Петросян испытывает проблемы со здоровьем и мало тренируется.

— Вероятно, у нее действительно есть какие-то сложности, а неготовой она ехать не может, — отметила она.

Неделю назад тренер Этери Тутберидзе дала интервью после новости об уходе Аделии Петросян из ее штаба. В нем она высказалась о возвращении Александры Трусовой в большой спорт. По ее словам, фигуристка вернулась, чтобы реализовать себя до конца. Мастер спорта решила поддержать ее: она отметила, что восхищается силой воли своей подопечной, так как та тренировалась почти до самых родов, а после них быстро вернулась в форму.