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Водители такси стали новой мишенью злоумышленников

Для кражи средств они оформляют заказ с указанием оплаты по номеру банковской карты.

Источник: Хабаровский край сегодня

Водители такси становятся жертвами новой схемы обмана, придуманной мошенниками. Как отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, столкнуться с обманом могут и другие работники сферы потребительских услуг.

Начинается обман с того, что аферисты оформляют заказ и указывают в комментариях, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты. После этого для завершения операции злоумышленники связываются с водителем и просят сообщить данные карты и код из смс. Однако получив сведения, они на деле авторизуются в приложении банка и похищают накопления.

— Подобная схема обмана может быть использована против других работников сферы потребительских услуг. Никогда не сообщайте номер карты, CVC-код и персональные сведения собеседнику, — напомнили в ведомстве.