Водители такси стали новой мишенью злоумышленников

Начинается обман с того, что аферисты оформляют заказ и указывают в комментариях, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты. После этого для завершения операции злоумышленники связываются с водителем и просят сообщить данные карты и код из смс. Однако получив сведения, они на деле авторизуются в приложении банка и похищают накопления.