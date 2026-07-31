Водители такси стали новой мишенью злоумышленников

Водители такси становятся жертвами новой схемы обмана, придуманной мошенниками. Как отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, столкнуться с обманом могут и другие работники сферы потребительских услуг.
Начинается обман с того, что аферисты оформляют заказ и указывают в комментариях, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты. После этого для завершения операции злоумышленники связываются с водителем и просят сообщить данные карты и код из смс. Однако получив сведения, они на деле авторизуются в приложении банка и похищают накопления.
— Подобная схема обмана может быть использована против других работников сферы потребительских услуг. Никогда не сообщайте номер карты, CVC-код и персональные сведения собеседнику, — напомнили в ведомстве.