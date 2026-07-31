В хабаровском микрорайоне «Ореховая сопка» продолжается строительство учебного комплекса на 2100 мест. По своим техническим параметрам на данный момент — это третья по величине школа в России и крупнейшая на Дальнем Востоке. Работы по устройству бетонного основания здания выполнены на всех 6 секциях, общий объём уложенного бетона составил 1 тыс. м3, сообщает пресс-служба Группы «ВИС».
«Предварительно строители выполнили разработку котлована школы в объёме свыше 11 тыс. м3 грунта и устроили более 4 тыс. м3 песчаного основания. В настоящее время специалисты готовят поверхность к нанесению гидроизоляции», — говорится в сообщении.
На площадку доставлена первая партия материалов объёмом 7000 м², гидроизоляционные работы начнутся при наступлении благоприятных погодных условий. Параллельно на площадке продолжается укладка плит внутренних дорог, размещены два башенных крана, введена в эксплуатацию скважина технического водоснабжения.
Основание есть: строительство школы-гиганта в Хабаровске вышло на новый этап. Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «ВИС».
Основание есть: строительство школы-гиганта в Хабаровске вышло на новый этап. Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «ВИС».
Основание есть: строительство школы-гиганта в Хабаровске вышло на новый этап. Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «ВИС».
Основание есть: строительство школы-гиганта в Хабаровске вышло на новый этап. Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «ВИС».
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Напомним, проект реализуется по концессионному соглашению между Группой «ВИС» и Правительством Хабаровского края в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Благодаря привлечению частных инвестиций быстрорастущий и перспективный микрорайон Хабаровска получит необходимую социальную инфраструктуру и станет ещё более привлекательным для застройки.
Новая школа станет не только образовательным центром, но и точкой дальнейшего роста. Общая площадь четырёхэтажного здания составит свыше 38 тыс. м2. Школа будет разделена на отдельные блоки для начальных, средних и выпускных классов, всего здесь предусмотрено 84 класса. Проектом также предусмотрены места для проведения общественных мероприятий, стадион и спортивные площадки.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске строительство детсада в «Ореховой Сопке» идёт с опережением графика на два месяца.