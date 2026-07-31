Основание есть: строительство школы-гиганта в Хабаровске вышло на новый этап

Новая школа станет не только образовательным центром, но и точкой дальнейшего роста. Общая площадь четырёхэтажного здания составит свыше 38 тыс. м2. Школа будет разделена на отдельные блоки для начальных, средних и выпускных классов, всего здесь предусмотрено 84 класса. Проектом также предусмотрены места для проведения общественных мероприятий, стадион и спортивные площадки.