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В школах России появится новая «внеурочка» с 1 сентября: что будут изучать

Российские школьники с 1 сентября начнут изучать экономику регионов.

Источник: Комсомольская правда

В новом учебном году школьников 6−11-х классов ждут внеурочные занятия по экономике, профориентации и ключевым предприятиям регионов РФ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

«В программе появятся не менее восьми занятий, посвященных экономике, ведущим предприятиям, востребованным профессиям и карьерным возможностям конкретного субъекта РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что программа уже была протестирована в 75 регионах страны. В прошлом учебном году в рамках нее провели 280 тематических встреч.

В рамках курса «Россия — мои горизонты» особое внимание планируют уделить сельскохозяйственным специальностям. Школьникам расскажут о значении агропрома, современных технологиях в этой сфере и карьерных перспективах.

Напомним, что с сентября в российских школах также начнут поэтапное введение курса «Духовно-нравственная культура России».