Юрист назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

Он напомнил, что итоговая выгодность отпуска зависит от постановления правительства РФ о переносе выходных дней, которое ежегодно утверждается. На сегодняшний день документ на 2027 год еще не принят — имеется только проект. Если проект будет утвержден, производственный календарь на 2027 год будет содержать 247 рабочих и 118 нерабочих дней.