В США выставят на аукционе маску из «Крика» и топор из «Сияния»

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Маска из фильма «Крик» (Scream, 1996), топор из «Сияния» (The Shining, 1980), перчатки из картины «Эдвард руки-ножницы» (Edward Scissorhands, 1990) и другие предметы, связанные с кино и телевидением, будут представлены на аукционе кинореквизита Propstore. Он пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) с 26 по 29 августа.