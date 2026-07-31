В аэропортах будут дублировать сведения для людей с ограниченными возможностями

Пассажирам при необходимости также должны продублировать информацию о времени отправления и прибытия рейсов, регистрации, сдаче багажа, посадке, изменении времени или места посадки, статусе рейса и причинах изменений. Им также должны сообщать о местах и времени получения услуг при задержке или отмене рейса либо перерыве в перевозке по вине авиакомпании. При задержке информацию о времени отправления обязаны предоставлять регулярно или по запросу.