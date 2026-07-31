В аэропортах будут дублировать сведения для людей с ограниченными возможностями

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пассажиры с ограниченными возможностями здоровья смогут получать информацию об услугах аэропортов в доступной форме: звуковые и визуальные сообщения будут дублироваться, а необходимые сведения разместят и на сайтах аэропортов. Такие нормы предусмотрены новыми правилами обслуживания маломобильных пассажиров, которые вступают в силу с 1 сентября, следует из изученного ТАСС приказа Минтранса РФ.
Согласно документу, по запросу пассажира информацию об услугах должны предоставить в доступной форме. На сайтах аэропортов разместят сведения о местах встречи пассажиров и получения кресла-коляски, парковках, зонах для выгула собак-проводников, способах проезда и контактах для получения текстовой информации. Также должны быть указаны места вызова работников аэропорта, порядок взаимодействия с сотрудниками, информация о прохождении досмотра и наличии амбулифта. По запросу пассажира эти сведения обязаны продублировать в доступной форме.
Пассажирам при необходимости также должны продублировать информацию о времени отправления и прибытия рейсов, регистрации, сдаче багажа, посадке, изменении времени или места посадки, статусе рейса и причинах изменений. Им также должны сообщать о местах и времени получения услуг при задержке или отмене рейса либо перерыве в перевозке по вине авиакомпании. При задержке информацию о времени отправления обязаны предоставлять регулярно или по запросу.
Новые правила также определяют услуги, которые пассажир может запросить при бронировании билета и непосредственно в аэропорту. Часть помощи можно будет получить при обращении в аэропорт. В частности, пассажиру предоставят услугу встречи по прибытии при условии предварительного оповещения сотрудников аэропорта, кресло-коляску, помощь в выгуле собаки-проводника и перемещении по аэропорту, в том числе при задержке рейса или вынужденной посадке в другом аэропорту.
При предварительном запросе пассажиру должны организовать сопровождение, включая встречу в аэропорту, помощь с регистрацией, багажом, прохождением контроля, посадкой и высадкой из самолета, а также предоставить кресло-коляску. На борту пассажира должны ознакомить с необходимой информацией в доступной форме, при необходимости предоставить кресло-коляску и сопроводить до туалета.