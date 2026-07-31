В ОП предложили не лишать первоклассников творческих домашних заданий

Минпросвещения рекомендовало с 1 сентября этого года отменить домашние задания для 1 классов. Если раньше рекомендовали задавать небольшие задания первоклассникам, то теперь этот пункт исключен. До начала действия новых мер, согласно методическим рекомендациям Института стратегии развития образования, подготовленным по заказу Минпросвещения, задавать уроки на дом в первом классе разрешалось, но нагрузка должна была расти постепенно и не превышать одного часа в день. Для остальных школьников нормы на выполнение домашнего задания остаются прежними: для 2−3 классов — до 1,5 часа, для 4−5 классов — до 2 часов, для 6−8 классов — до 2,5 часа, 9−11 классов — до 3,5 часа.