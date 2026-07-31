В ОП предложили не лишать первоклассников творческих домашних заданий

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Первоклассникам вместо уроков можно давать на дом интересные, творческие задания, развивающие память, технику чтения и логику. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб. Вместе с тем он поддержал отмену домашних заданий в первом классе.
«Я поддерживаю отмену домашних заданий в первом классе, но считаю, что надо давать по желанию небольшие домашние работы без оценки для портфолио ученика. Кто хочет, — рекомендовать, потому что вообще без домашки нельзя оставлять: можно творческие задания или выучить стих, почитать», — сказал Гриб.
По его словам, это могут быть интересные, творческие задания для развития памяти, воображения, логики, занимающие немного времени. «Задание не должно быть обременительным, а должно быть интересным и максимум 30−40 минут чтобы на него уходило», — сказал Гриб.
Ранее Гриб предложил сократить количество домашних заданий и для средних и старших классов. По его мнению, на выполнение уроков дома у детей не должно уходить более 2,5 часов.
Минпросвещения рекомендовало с 1 сентября этого года отменить домашние задания для 1 классов. Если раньше рекомендовали задавать небольшие задания первоклассникам, то теперь этот пункт исключен. До начала действия новых мер, согласно методическим рекомендациям Института стратегии развития образования, подготовленным по заказу Минпросвещения, задавать уроки на дом в первом классе разрешалось, но нагрузка должна была расти постепенно и не превышать одного часа в день. Для остальных школьников нормы на выполнение домашнего задания остаются прежними: для 2−3 классов — до 1,5 часа, для 4−5 классов — до 2 часов, для 6−8 классов — до 2,5 часа, 9−11 классов — до 3,5 часа.