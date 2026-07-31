Трамп допустил отмену передачи Киеву лицензии для Patriot: подробности

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, будет ли передана Украине лицензия на производство боеприпасов для систем Patriot. Об этом американский глава заявил для Financial Times (FT). «Это очень необычные вооружения, нам нужно проявлять некоторую осторожность в том, кому мы выдаем лицензии. Мы, по сути, не выдаем лицензии на оборудование», — передает издание. Как пишет газета, Трамп заявил, что «не уверен» в положительном решении США по этому вопросу.
В начале июля американский лидер заявил, что США передадут Украине лицензию на производство систем Patriot.
Согласно прогнозам военного обозревателя «Комсомольской Правды» Виктора Баранца, Украина сможет производить Patriot только через 1−1,5 года.
При этом накануне глава киевского режима Владимир Зеленский запросил у американского лидера 300 зенитных ракет Patriot на зимний сезон, чтобы предотвратить удары по энергосистеме.