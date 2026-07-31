В Танзании студентов познакомили с окрошкой и научили готовить оливье

Ранее Life.ru рассказывал, что соотечественники за рубежом широко отмечали День семьи, любви и верности. Праздничные мероприятия прошли в Русских домах по всему миру — от Азии до Африки и Европы. В программе были концерты, встречи, конкурсы и церемонии награждения. В Карачи собрали более 70 гостей. В Туркмении организовали мастер-классы для особенных детей и их родителей. На Кипре вечер объединил семьи, дипломатов и священников.