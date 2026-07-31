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В России изменится состав вакцин против гриппа

Роспотребнадзор: состав вакцин против гриппа изменится, поставки начнутся осенью.

Источник: Комсомольская правда

Состав вакцин против гриппа полностью обновят к сезону 2026/27: сменятся все три штамма. Поставки запланированы на первую декаду сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

«По сравнению с эпидсезоном 2025−2026 годов в составе вакцин поменялись все три штамма», — говорится в материале.

В ведомстве пояснили, что традиционно отгрузка вакцин против гриппа начнется в первой декаде сентября, чтобы можно было запустить прививочную кампанию в начале осени.

Помимо этого, отечественную вакцину от рака кожи до конца года получат еще 20 человек.

Напомним, что Минздрав в январе утвердил новый стандарт лечения гриппа у взрослых людей. Теперь лечение займет девять дней, а сама диагностика потребует визита к семи врачам.

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