«Варвары у ворот»: Дмитриев провел историческую параллель с кризисом в Сеуте

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сравнил миграционный кризис в испанском автономном городе Сеута с первым захватом и разграблением Рима варварами.
«Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности», — написал спецпредставитель президента России в социально сети X.
В качестве иллюстрации Дмитриев прикрепил картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из серии «Путь империи» и фотографию окрестностей Сеуты, сделанную 30 июля.
Ранее KP.RU сообщал, что за последнюю неделю более 1,5 тысячи человек смогли добраться до Сеуты из Марокко морским путем. Часть мигрантов пересекла границу пешком. Не менее 18 человек погибли при попытке вплавь попасть в испанский автономный город.