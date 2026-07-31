«Варвары у ворот»: Дмитриев провел историческую параллель с кризисом в Сеуте

Ранее KP.RU сообщал, что за последнюю неделю более 1,5 тысячи человек смогли добраться до Сеуты из Марокко морским путем. Часть мигрантов пересекла границу пешком. Не менее 18 человек погибли при попытке вплавь попасть в испанский автономный город.