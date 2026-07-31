ЛДПР предложила закрепить в госучреждениях рабочие места для выпускников

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить рабочие места для молодых специалистов, впервые ищущих работу после окончания учебы, в государственных органах, учреждениях и компаниях с государственным участием.
«ЛДПР предлагает закрепить рабочие места для молодых специалистов, впервые ищущих работу после получения образования, в государственных органах, учреждениях и компаниях с государственным участием. Нельзя требовать опыт у человека, которому никто не дал первую работу», — сказал ТАСС Слуцкий в рамках Молодежного форума ЛДПР «Свобода создавать».
По его словам, одной из ключевых проблем остается отсутствие у выпускников возможности получить первый профессиональный опыт. Лидер ЛДПР отметил, что практика должна проходить на профильных предприятиях по конкретной программе, с наставником и результатом, который можно подтвердить при трудоустройстве. «А там, где государство является работодателем или собственником компании, оно должно первым давать молодому специалисту возможность получить опыт», — подчеркнул он.
Кроме того, Слуцкий напомнил, что ЛДПР также выступает за повышение студенческих стипендий до уровня МРОТ, введение единого стандарта общежитий и программы «Народная ипотека» со ставкой 3% для поддержки молодежи.