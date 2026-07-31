ЛДПР предложила закрепить в госучреждениях рабочие места для выпускников

По его словам, одной из ключевых проблем остается отсутствие у выпускников возможности получить первый профессиональный опыт. Лидер ЛДПР отметил, что практика должна проходить на профильных предприятиях по конкретной программе, с наставником и результатом, который можно подтвердить при трудоустройстве. «А там, где государство является работодателем или собственником компании, оно должно первым давать молодому специалисту возможность получить опыт», — подчеркнул он.