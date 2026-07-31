Хабаровск ждёт тех, кто хочет вернуться домой

Одно время возвращающихся соотечественников было много. Скажем, в 2019 году к нам приехало 2263 человека, в 2021 — больше двух тысяч человек, а в 2025 году — всего 178, в этом году пока 60. Хабаровский край люди предпочитают потому, что это хороший, перспективный регион, к тому же здесь предусмотрены самые большие выплаты.