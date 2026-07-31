Хабаровск ждёт тех, кто хочет вернуться домой

Возвращение домой порой растягивается на долгие годы и даже десятилетия, но когда человек ступает на родную землю, то понимает, что только здесь он может дышать свободно и жить своей жизнью. Испытать это чувство смогли тысячи наших соотечественников, которые получили возможность вернуться в Россию по программе переселения из-за рубежа.
О том, как мы помогаем своим гражданам вернуться на родину, какие выплаты им полагаются, чтобы они могли обосноваться на новом месте, корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» говорит с заместителем начальника отдела трудовой миграции комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Алексеем Саринковым.
Поможет серп и молот.
Регина родилась в Туркменистане, жила там, но всегда знала, что она русская. Из семейных рассказов известно, что ее дедушка — ленинградец, прошел всю войну, бабушка пережила блокаду, потом попала в Среднюю Азию. Регина помнит: бабушка говорила, что в трудную минуту всегда поможет серп и молот. В понимании бабушки это была Россия.
Регину давно туда тянуло, женщина чувствовала, что в Туркменистане она не дома. К тому же хотелось, чтобы дети, а их у нее четверо, получили хорошее образование. Здесь специально отдают детей в русские школы, чтобы потом они поехали учиться в Россию.
А она подумала, что можно перебраться туда насовсем и спокойно жить, получить образование. И когда старшая дочь окончила школу, Регина решилась. Уже в Хабаровске успешно сдала экзамен, они в семье свободно говорят и пишут по-русски, получила сертификат. Устроилась на работу, на первое время ей дали общежитие.
Другая история. Кирилл и Наталья перебрались в Хабаровск из Риги. Идею переезда в Россию семья вынашивала давно, но окончательное решение приняла четыре года назад. Местные жители, которые и раньше не отличались особой благорасположенностью к русским и ко всему русскому, уже не скрывали своей неприязни к ним.
Они стали сносить памятники советским солдатам, которые освободили латышей от фашизма, переписывать историю. Дело дошло до того, что преподавание в школах стало вестись исключительно на латышском языке. Оставаться в такой стране становилось невозможным.
Обосноваться в России хотелось ближе к морю, поэтому первоначально семья рассматривала как вариант Хабаровский край и Приморье. В конце концов выбрали Хабаровск, посчитав, что это более удобный для жизни город.
Сейчас супруги, у которых высшее образование в сфере информационных технологий, работают в банке — тестируют банковские приложения и системы, они получили российское гражданство и вполне довольны тем, как складывается их жизнь на новом месте.
За счет предусмотренной для соотечественников жилищной субсидии они намерены купить квартиру.
Одно время возвращающихся соотечественников было много. Скажем, в 2019 году к нам приехало 2263 человека, в 2021 — больше двух тысяч человек, а в 2025 году — всего 178, в этом году пока 60. Хабаровский край люди предпочитают потому, что это хороший, перспективный регион, к тому же здесь предусмотрены самые большие выплаты.
— У нас действительно максимальный размер подъемных, — рассказывает Алексей Саринков. — Мы берем на себя все расходы на переезд и провоз багажа, в течение полугода компенсируем переехавшим затраты на аренду жилья, а это 30 000 рублей в месяц. Ощутимая поддержка! Для тех, кто выбирает регионы Дальнего Востока, предусмотрено пособие при отсутствии дохода. То есть, в течение полугода, пока человек устраивается на работу, ему выплачивается 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Что касается подъемных, то суммы тут такие. Единовременно трудоспособным гражданам выплачивается 251 860 рублей, пенсионерам — 198 710 рублей, на каждого ребенка — по 237 580 рублей. Плюс компенсация расходов на уплату госпошлин за оформление того же гражданства.
И, пожалуй, самое главное — федеральная жилищная субсидия на покупку жилья, которая уже больше миллиона рублей, она полагается на каждого члена семьи. Если семья большая, то сможет сразу купить квартиру.
Условия возвращения на родину в последние годы упростили. Раньше приезжающие должны были сначала получить разрешение на временное проживание, сейчас оно не оформляется, зато введен экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства.
На первоначальном этапе тестирование происходит по видеосвязи, с одной стороны — претендент, с другой — принимающая сторона. И сразу становится понятно, насколько хорошо человек говорит на русском.
Кров для переселенцев и беженцев.
Но со временем им стало невозможно принять ту систему ценностей, которая навязывается европейскими странами. Это в основном достаточно молодые люди, которые хотят просто спокойно жить, работать, воспитывать детей.
Обязательное требование программы — наличие профессионального образования не ниже техникума или училища, а также стаж работы по специальности не меньше года.
Нам нужны специалисты, причем в самых разных областях, а потому мы рады принять врачей, финансистов, специалистов IT-сферы, педагогов, квалифицированных рабочих, сварщиков, инженеров. Если с документами все в порядке, переселенцы быстро смогут получить работу.
Медики должны подтвердить свою квалификацию, получить свидетельство об аккредитации, и только тогда им разрешат лечить людей.
Рассказывают, что недавно к нам приехал сборщик летательных аппаратов, он довольно быстро устроился на авиаремонтный завод.
Бывает так, что люди заранее договариваются с работодателем и приезжают уже на конкретное предприятие. Иногда компания приносит в комитет по труду и занятости гарантийные письма, подтверждая, что они заинтересованы в конкретном работнике.
Поначалу приезжающие из-за рубежа могли жить только в шести городах и районах края, теперь ограничений нет, можно выбрать, кому что больше нравится.
Конечно, соотечественникам, которые возвращаются домой, помогают обосноваться на новом месте. Беженцев мы тоже по-прежнему готовы приютить. Так, кров над головой предоставляется тем же жителям Украины, которые бежали от бомбежек и преследования и бегут до сих пор.
С 2022 года участниками программы переселения соотечественников и получили российское гражданство 542 беженца из более, чем 800 переселившихся в край.
У нас так принято.
Интересно, что воспользоваться программой переселения могут и те иностранцы, которые давно приехали в край на работу, задержались, прижились и теперь хотят остаться здесь на постоянное жительство. Они тоже могут легализовать свое пребывание в нашей стране, получить российское гражданство. И таких желающих в последние годы оказалось достаточно много.
Опять же это выходцы из бывших союзных республик — украинцы, молдаване, таджики, узбеки, казахи.
Для тех, кто становится участником программы, уже живя в крае, требования такие же, как и для приезжающих из-за рубежа. Они должны иметь профессиональное образование, подтвержденное дипломом, трудовой стаж.
Еще один вариант — претендент является студентом последних курсов одного из хабаровских учебных заведений, профессиональных либо высших, то есть — он учится.
Почему возникло такое требование? Были случаи, когда молодой человек каким-то образом поступал в техникум на первый курс, на законных основаниях вступал в программу, а потом просто исчезал, устраиваясь где-нибудь разнорабочим.
В помощь приехавшим комитет по труду и занятости выпустил брошюрку, где просто и понятно объясняется, что принято и что не принято в нашей стране, что является нормой поведения в обществе, а что — уже нет.
В частности, родителям напоминают, что в России все дети в обязательном порядке учатся, получают общее или среднее образование. Но прежде, чем пойти в школу, ребенок должен пройти тестирование на знание русского языка. Авторы приводят наименование школ с адресами, где именно можно это сделать, а также порядок подачи заявления.
Важное уточнение. Если ребенок недостаточно хорошо знает язык, на котором ведется обучение, родители должны сами позаботиться о том, чтобы ребенок его выучил. В школе посоветуют организации, где есть курсы для дополнительного обучения русскому языку.
Тем, кто хочет обосноваться в России, напоминают, что государство у нас светское, а потому в школах носят строго установленную форму. А еще мы страна многонациональная, здесь люди исповедуют разные религии, к которым следует относиться с уважением.
У нас не принято публично демонстрировать свои религиозные убеждения — в автобусе, на улице. Казалось бы, общепринятые нормы поведения, но часто именно они вызывают несогласие.
Новые наши сограждане должны прожить в России не меньше трех лет. Таковы условия программы. Они, конечно, могут вернуться туда, откуда приехали, но в таком случае им придется вернуть все деньги, которые на них потратили.