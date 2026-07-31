Аналитик перечислила товары, которые подешевеют в августе

В непродовольственном сегменте ретейлеры активно распродают садовый инвентарь, летнюю одежду и климатическую технику, освобождая полки для осенних коллекций. В то же время импортозависимые категории — электроника, обувь и парфюмерия — в августе могут подорожать из-за колебаний валютного курса, заключила Попова.