Аналитик перечислила товары, которые подешевеют в августе

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Какие продукты подешевеют в разгар масштабной уборочной компании, агентству «Прайм» рассказала старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова.
Рост предложения со стороны отечественных производителей усиливает конкуренцию, что объективно сдерживает рост розничных цен на отдельные категории товаров.
«В этот период наиболее заметно дешевеют овощи открытого грунта — традиционный “борщевой набор” (картофель, капуста, морковь, свекла, лук), а также помидоры, огурцы, кабачки и свежая зелень», — уточнила эксперт.
Она напомнила, что осенью, когда уборочная страда сходит на нет, цены на фрукты и овощи снова могут вырасти.
В непродовольственном сегменте ретейлеры активно распродают садовый инвентарь, летнюю одежду и климатическую технику, освобождая полки для осенних коллекций. В то же время импортозависимые категории — электроника, обувь и парфюмерия — в августе могут подорожать из-за колебаний валютного курса, заключила Попова.